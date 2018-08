‘PSV was gewoon beter dan Feyenoord, ik vond mezelf heel slecht’

Steven Berghuis leeft voor het voetbal. De buitenspeler van Feyenoord probeert te leren van wedstrijden van andere ploegen en is geregeld kritisch op zichzelf en zijn eigen ploeg. Zo was hij niet tevreden over het optreden van Feyenoord tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, vorige week. "Zij waren gewoon beter", erkent Berghuis in het Algemeen Dagblad.

"Ik vond mezelf heel slecht", voegt de 26-jarige Apeldoorner daaraan toe. Het spel van Feyenoord voldeed niet aan de eisen die Berghuis zelf stelt. "Ik vind dat we moeten uitstralen dat we dominant zijn, dúrven te voetballen. En daar wil ik belangrijk in zijn." In het interview komt ook zijn vader Frank Berghuis aan het woord, die aangeeft dat hij deze zomer merkte hoezeer zijn zoon bezig is met het voetbal. "Tijdens het WK merkte ik zijn liefde voor het vak heel erg."

Berghuis let op zijn voeding, heeft 'nauwelijks uitspattingen' en kijkt veel voetbal om er zelf beter van te worden. "En het mooie is: hij ziet het spelletje echt", aldus Berghuis senior. "Steven is ongelooflijk bezeten. Juist omdat hij zo'n verantwoordelijkheidsgevoel heeft. Ik hoor hem op tv soms zeggen: 'Ik wil dat die 50.000 op de tribune het goed hebben.' Geloof me, dat meent hij. Daar ken ik Steven goed genoeg voor." Voor Berghuis en Feyenoord begint het Eredivisie-seizoen zondag met een uitwedstrijd bij De Graafschap.