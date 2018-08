Man United weigert deal met Olympique Lyon

De transfer van Simone Zaza naar Torino lijkt in kannen en kruiken. De spits is na de komst van Michy Batshuayi immers definitief overbodig geworden bij Valencia. (Diverse Italiaanse media)

De sportieve toekomst van Presnel Kimpembe ligt bij Paris Saint-Germain. De verdediger heeft met de Franse club een akkoord bereikt over een nieuw, vijfjarig contract. (Le Parisien)

Doordat de Engelse transfermarkt al gesloten is, zal Manchester United namelijk geen vervanger meer kunnen strikken voor de verdediger.

Jack Grealish bleef ondanks vele geruchten bij Aston Villa en kan nu een verbeterd contract tekenen. Wellichtk komt daar een clausule in die hem toestaat te vertrekken als de club niet promoveert. (Daily Star)