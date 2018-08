De Jong: ‘Ik vind oprecht dat ik meer beschermd mag worden’

Luuk de Jong heeft het imago van klager in het veld. Alhoewel de aanvaller niet vies is van fysiek contact binnen de lijnen, vindt hij dat hij meer beschermd mag worden door de scheidsrechters. Hij is het dan ook niet eens met het imago dat hij heeft. “Ik draai het zelfs om: ik vind oprecht dat ik meer beschermd mag worden in het veld.”

“Tijdens het vorige seizoen heb ik het nooit naar buiten gebracht om tegenstanders niet wijzer te maken, maar in de titelrace heb ik wekenlang met een gebroken rib gespeeld”, verklapt De Jong zaterdag in het Algemeen Dagblad. “Bij Sparta - PSV in februari kreeg ik een beuk in de derde minuut van Jeffrey Chabot. Het was al de tweede gebroken rib van het seizoen, want in september brak ik er ook één tegen Feyenoord.”

De Jong vindt dat er een grens moet zijn voor verdedigers. “Gewoon dat je weet: als ik over deze grens ga, krijg ik altijd een kaart. Maar sommige scheidsrechters hanteren geen grens. Dat vind ik gewoon slecht en ook gevaarlijk. En begrijp me niet verkeerd, hè: ik zeg niet dat er geen fysiek contact mag zijn, ik ben daar zelf ook niet vies van.”

“Maar laat het niet gevaarlijk worden”, besluit De Jong. “Een rib breken, omdat iemand ongestraft erin mag komen vliegen, dat is gewoon een brug te ver.” Het team van trainer Mark van Bommel start het nieuwe Eredivisie-seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.