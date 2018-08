Mourinho wil geen manager meer genoemd worden: ‘Leicester gaf meer geld uit’

José Mourinho kan naar eigen zeggen beter hoofdtrainer worden genoemd dan manager. Manchester United startte het nieuwe Premier League-seizoen vrijdagavond met een 2-1 zege op Leicester City en deed dit zonder de versterkingen die de Portugees graag had gezien. Niet een van de spelers van het lijstje van Toby Alderweireld, Harry Maguire, Yerry Mina, Jerome Boateng en Diego Godin kwam uiteindelijk naar Old Trafford.

Mourinho verzekerde vrijdagavond na de overwinning dat hij eigenlijk liever zes keer had gewisseld dan driemaal, doordat veel deelnemers aan het WK in Frankrijk het merendeel van de voorbereiding hebben gemist. “In de Premier League moeten we eraan gewend raken om tegen teams te spelen die evenveel kwaliteit als wij hebben. Leicester City heeft meer geld uitgegeven dan wij. Vergeet de naam, vergeet de geschiedenis, vergeet de shirts. Elk team is een goed team. Het wordt voor iedereen een moeilijk seizoen, niet alleen voor Manchester United.”

Mourinho gaf de leidinggevenden boven zich een lijst met spelers die zijn team sterker zouden maken, maar United deed op de slotdag van de transfermarkt geen zaken. De Portugees kreeg de vraag of hij daar moeite mee had. “Dat is voetbalmanagement. Voetbal verandert. Ik denk dat managers meer hoofdtrainers genoemd moeten worden. We zijn meer hoofdtrainer dan manager. Het voetbal gaat die kant op.”

Mourinho gaf zijn spelers in aanloop naar de seizoensouverture de opdracht om alles te geven. “Ik had maandenlang mijn plannen en nu, aan het begin van het Premier League-seizoen en met een gesloten transfermarkt, vind ik mezelf terug in een situatie waarvan ik dacht dat ik daar niet in terecht zou komen. Ik denk dat dit de laatste keer is dat ik het erover ga hebben. Het is klaar, de transfermarkt is dicht en we moeten erover ophouden.”

Manchester United versterkte zich in een vroegtijdig stadium met Diogo Dalot, Lee Grant en Fred, maar daarna bleef het stil. “We zullen tot eind november of begin december moeten wachten om erachter te komen of we om de landstitel kunnen strijden. Of geloven in wat de commentatoren zeggen wat er gaat gebeuren.” Mourinho verloor in zijn trainersloopbaan nog nooit de eerste competitiewedstrijd van een seizoen: nul nederlagen in achttien duels, waarvan negen zeges in tien Premier League-wedstrijden.