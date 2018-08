‘Ik had een clausule van 50 miljoen euro en vroeg nog: ‘Wat is dit?’’

Alisson Becker mocht zich maar enkele weken de duurste keeper ter wereld noemen, want deze week telde Chelsea tachtig miljoen euro neer voor Kepa Arrizabalaga. Dat de transferrecords elkaar snel opvolgen, is volgens oud-doelman Sander Westerveld een goede trend. Hij merkt dat keepers eindelijk de waardering krijgen die ze verdienen.

Westerveld, zesvoudig international van Oranje, is tegenwoordig samen met Henk Timmer zaakwaarnemer van World Soccer Consult. "Ik roep al jaren dat een spits en een keeper de belangrijkste spelers in een elftal zijn", vertelt de oud-speler van onder meer FC Twente, Vitesse en Liverpool. "Niet middenvelders of verdedigers. Keepers zijn jarenlang ondergewaardeerd en onderbetaald geweest."

Volgens Westerveld is het plafond nog niet bereikt. Als de steenrijke eigenaars van clubs een nieuwe speler willen, betalen ze 'gewoon' het bedrag dat ervoor staat. "Het maakt niet uit wat voor clausule er in een contract staat", stelt hij in gesprek met de NOS Bij Real Sociedad had ik in mijn contract vijftig miljoen euro als clausule staan. Ik vroeg nog: wat is dit? Maar de club zag het als zelfbescherming. Met die Kepa hadden ze waarschijnlijk ook niet gedacht dat het betaald zou worden."

Kepa is volgens Westerveld 'echt heel erg goed'. "Maar tachtig miljoen euro? Ik weet niet of ik dat voor hem neergelegd had. Hij komt bij Athletic vandaan, internationale ervaring heeft hij niet. Ik had eerder David De Gea gehaald, maar ik weet niet of dat mogelijk was voor Chelsea. Ik vind Kepa wel beter dan Keylor Navas, de keeper die nu op een tweede spoor is beland bij Real Madrid", concludeert de geboren Tukker.