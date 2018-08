De Ligt: ‘Ik weet nog dat PSV vorig seizoen van NK Osijek verloor’

Matthijs de Ligt weet dat Ajax dit seizoen kampioen moet worden maar beseft tegelijkertijd, dat dit nog niet zo makkelijk is. De verdediger gaat niet zeggen dat de Amsterdammers de gedoodverfde kampioen zijn. “Dat moet je zelf ook niet willen zijn”, benadrukt de altijd nog pas achttienjarige aanvoerder in het Algemeen Dagblad.

“Dit jaar moet het gebeuren. Het is lang geleden dat Ajax kampioen is geworden. Dat die verwachtingen heel hoog zijn, is niet erg”, benadrukt De Ligt. “Daar moet je mee om zien te gaan. Het is ook niet anders dan anders. Die druk is hier altijd aanwezig. Dit seizoen niet meer dan anders." Dat analytici zeggen dat Ajax met twee vingers in de neus kampioen moet worden met de huidige selectie, vindt De Ligt makkelijk praten. “Dat is makkelijk te zeggen vanaf de zijkant. Zo simpel is het allemaal niet.

“We moeten laten zien dat we echt heel graag kampioen willen worden. Dat is belangrijk. Ik ga niet zeggen dat wij de gedoodverfde kampioen zijn. Dat moet je zelf ook niet willen zijn. Laten we hard werken, bescheiden blijven en zorgen dat die schaal naar Amsterdam komt”, vervolgt De Ligt, die de concurrentie al onder de loep heeft genomen. “PSV heeft met Mark van Bommel een nieuwe trainer, dus dat is afwachten. Hun selectie is grotendeels intact gebleven, dus dat wordt gewoon weer een goede concurrent."

De Ligt bagatelliseert het Europese debacle van Feyenoord tegen AS Trencín. “Daar moet je een beetje doorheen kijken. Ik weet nog dat PSV vorig seizoen van Osijek verloor en vervolgens werden ze kampioen. Zo'n nederlaag zegt niet zoveel voor de competitie.” De Eredivisie is met Daley Blind, Dusan Tadic, Robin van Persie en Jordy Clasie enkele routiniers rijker. “,Ik weet niet wat dat zegt over de eredivisie. Het is in elk geval goed voor de competitie. Want het zijn niet alleen ervaren spelers, maar ze zijn ook nog eens heel goed.“