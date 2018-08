Advocaat adviseert Feyenoord: ‘Ze moeten hem beslist niet verkopen’

De Eredivisie zal Dick Advocaat niet meer terugzien als trainer, maar zelfs na 37 seizoenen clubs en nationale teams te hebben gecoacht, kan hij niet wachten totdat de nieuwe voetbaljaargang écht op gang komt. Advocaat kan thuis alle competities ter wereld bekijken en doet dat ook. Aan bijna bij elke club die hij voorbij ziet komen heeft hij wel een herinnering of een ervaring. In Nederland kijkt hij naar de ontwikkeling van Mark van Bommel.

Van Bommel komt van alle coaches in de Eredivisie het dichtst in de buurt bij Advocaat zelf. “Ik wist vroeger al dat hij trainer zou worden. Zijn hele uitstraling, hoe hij praat over het voetbalvak, de drive die hij heeft. Hij zit er meteen bovenop als het niet goed gaat. Hou ik wel van”, vertelt Advocaat zaterdag in De Telegraaf. “Toch vind ik hem nu nog rustig. Ik vraag me af of dat bewust gebeurt. In zijn beste periode was hij een irritante speler, voor zijn medespelers én voor zijn trainer.”

Advocaat vindt Van Bommel een heel aardig elftal heeft. “Een goede voorhoede, met Steven Bergwijn, Hirving Lozano en Luuk de Jong. Met een onderschatte voetballer als Jorrit Hendrix op het middenveld. Misschien springt hij niet altijd in het oog, maar ik dicht hem toch kwaliteiten toe.” Advocaat heeft ook een uitstekende relatie met Giovanni van Bronckhorst. Het elftal van Feyenoord viel hem tegen PSV in het kader van de Johan Cruijff Schaal evenmin tegen.

“Feyenoord heeft geen spectaculair elftal dit seizoen. Maar met Robin van Persie en Steven Berghuis voorin en de drive van Tonny Vilhena zijn ze in staat om een eind te komen. Ze moeten Vilhena beslist niet verkopen.” Advocaat is onder de indruk van de hoeveelheid talent die er op dit moment in het elftal van Ajax is. “Ajax heeft echt een surplus aan aanvallende kwaliteiten. Met Frenkie de Jong, Ziyech en Tadic heb je bijzondere spelers in huis. Alleen blijft het defensief kwetsbaar.”

Er zal nog een ander aspect bijkomen. “Willem van Hanegem stipte dat recent al aan. De haantjes in het team…” Advocaat was zelf altijd rechtlijnig en duidelijk naar zijn selecties. “Spelers willen niet weten dat je er meer nodig hebt dan zestien om top te presteren. Iedereen voelt zich beter dan degene die erin staat. Dit wordt bij Ajax de strijd van Erik ten Hag.”