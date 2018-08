De Jong: ‘Alle keren ging het me om meer dan voetbal of geld alleen’

Luuk de Jong heeft drie opeenvolgende transferperiodes nagedacht over transfers die hij kon maken. De aanvaller genoot concrete interesse van onder meer Girondins de Bordeaux en Club América, maar koos er uiteindelijk eerder deze zomer voor om zijn contract met PSV te verlengen. “Alle keren ging het me om meer dan voetbal of geld alleen. Ook het avontuur trok, en trekt, me”, verzekert De Jong in het Algemeen Dagblad.

Voetballen in Mexico of elke dag naar De Herdgang, een groot verschil. “Omdat ik me óók gewoon goed op mijn plek voel hier. De clubleiding, de nieuwe trainer, de fans, van allerlei kanten is er veel waardering”, benadrukt de aanvaller. “En het sportieve plaatje klopt voor mijn gevoel. Neem de nieuwe offensieve backs die PSV heeft gehaald, dat heeft ook een rol gespeeld in mijn keuze voor contractverlenging. Ik verheug me op een seizoen met veel voorzetten.''

Club América was een serieuze optie. De Jong senior bracht een oriënterend bezoek aan Mexico. “Waar stap je nou in, ook als familie, als ik zou besluiten naar zo'n land te gaan? Mijn vader sprak bijvoorbeeld de Nederlandse ambassadeur over het leven daar”, legt De Jong de verkennersrol van zijn vader uit. “Ook met mijn pa kan ik goed praten. Ik ben hem bijvoorbeeld nog steeds dankbaar dat hij destijds bij FC Twente bedong dat de club concreet een plan opstelde om me beter te maken als voetballer. Dat was toen ze me wegkochten bij De Graafschap, waar ik net in het eerste mijn debuut had gemaakt.”

“Je ziet toch vaak dat clubs jonge aankopen in de groep gooien en gewoon maar afwachten of het wel of niet iets wordt. Mijn vader vond het belangrijk om in het contract op te nemen dat ik als jonge speler doelbewust extra trainingen kreeg, specifiek toegespitst op mijn positie.” De Jong beschouwt zijn broer Siem als een vriend die hij blind vertrouwt. “Ik heb Siem ook betrokken bij mijn afwegingen deze zomer. Moest ik een transfer maken? Bij PSV blijven? 'Koester wat je hebt', zegt hij ook.''