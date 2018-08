Mourinho onder de indruk na nipte zege: ‘Hij was een monster’

Manchester United startte het nieuwe Premier League-seizoen vrijdag met een 2-1 zege op Leicester City. Paul Pogba verscheen als aanvoerder aan het startsignaal en nam na enkele minuten al de openingstreffer voor zijn rekening, vanaf elf meter. Manager José Mourinho erkende na afloop van de krachtmeting op Old Trafford dat hij niet had verwacht dat de Fransman daadwerkelijk 84 minuten kon spelen.

“Pogba was een monster”, vertelde Mourinho over de Fransman, die 27 dagen geleden het WK in Rusland won. “We dachten dat hij maximaal zestig minuten zou kunnen spelen, maar hij kon uiteindelijk ruim tachtig minuten mee. Het was geen moeilijke beslissing om Pogba te laten starten. De bal lag bij hem. Door de blessure van Ander Herrera had ik maar twee opties: Scott McTominay of Pogba.”

“Als ik Scott had laten spelen, zouden we met twee kids en een nieuwe speler (Fred, red.) op het middenveld hebben gespeeld. Daarom vroeg ik Paul om zich op te offereren voor het team en dat was zeer, zeer goed voor ons.” Mourinho was ook zeer lovend over het spel van Luke Shaw, die in de 83e minuut met zijn eerste professionele doelpunt uiteindelijk ook de winnende treffer maakte. “Hij speelde een zeer complete wedstrijd.”

“Ook als ik de goal, die zeer belangrijk voor ons was, niet meetel. Ik denk dat er een defensieve fout was en waarschijnlijk had de grensrechter kunnen helpen door ons een vrije trap te geven. Maar het was een zeer, zeer complete wedstrijd van Luke. Nu moet hij deze lijn doortrekken. Zijn mentaliteit was goed, de tactische discipline was ook goed. Hij had nog de kracht om de aanval op te zoeken en een belangrijk doelpunt voor ons te maken.” Manchester United speelt volgende week zondag uit tegen Brighton & Hove Albion.