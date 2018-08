‘Man van 38 miljoen euro’ rondt zaterdag transfer naar Spanje af’

André Silva zal zaterdag zijn transfer naar Sevilla afronden, zo melden diverse media in Italië en Spanje. De 22-jarige aanvaller van AC Milan zal in Zuid-Spanje een medische keuring ondergaan en daarna zijn handtekening onder een huurovereenkomst zetten. De betrokken clubs kwamen eerder al tot een vergelijk over de Portugees.

Milan maakte een jaar geleden liefst 38 miljoen euro over aan FC Porto voor Silva; een bedrag dat nog met twee miljoen euro kon oplopen als de aanvaller aan bepaalde sportieve verwachtingen zou voldoen. De aanvaller had moeite om zich aan te passen aan het Italiaanse voetbal. In de Europa League was hij goed voor liefst acht treffers in veertien duels, terwijl hij in 24 optredens in de Serie A niet verder kwam dan twee schamele goals.

Sevilla dient een bedrag van vijf miljoen euro voor de tijdelijke komst van Silva te betalen. Mocht de Zuid-Spaanse club de aanvaller definitief willen inlijven, dan dient men de optie tot koop van dertig miljoen euro te lichten. Sevilla gaf deze zomer dik 55 miljoen euro uit aan de komst van Sergi Gómez, Ibrahim Amadou, Roque Mesa, Aleix Vidal, Tomas Vaclik en Joris Gnagnon.