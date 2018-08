Galatasaray komt fraaie Nederlandse treffer te boven tijdens seizoensouverture

Galatasaray is prima begonnen aan het seizoen in de Turkse Süper Lig. De titelverdediger kwam vrijdagavond op bezoek bij promovendus Ankaragücü nog wel op achterstand, maar keerde uiteindelijk toch met een zege huiswaarts: 1-3. Youness Mokhtar leverde in de eerste helft een zeer fraaie assist af namens de thuisploeg.

Vier Nederlanders verschenen in de Turkse hoofdstad aan de aftrap: Mokhtar en Moestafa El Kabir konden bij de thuisploeg rekenen op een basisplaats, terwijl Ryan Donk en Garry Rodrigues namens Galatasaray startten. Het waren de twee eerstgenoemden die na zeven minuten voetballen de handen op elkaar kregen. Mokhtar draaide op het middenveld fraai weg bij twee tegenstanders, waarna hij met een pass El Kabir wist te bereiken. De ex-speler van onder meer NEC nam de bal in één keer mee en rondde vervolgens oog in oog met doelman Fernando Muslera koelbloedig af.

Ankaragücü, voor het eerst sinds het seizoen 2012/13 weer actief op het hoogste niveau in Turkije, kende zo een droomstart, maar Galatasaray stelde nog in de eerste helft orde op zaken. De gelijkmaker kwam na 21 minuten voetballen van het hoofd van Serdar Aziz: de verdediger werkte na een hoekschop bij de tweede paal binnen. Een eigen doelpunt van Bakary Koné zorgde er vervolgens voor dat Galatasaray de rust in kon met een voorsprong. De verdediger kopte een voorzet van Mariano ongelukkig in eigen doel.

Bij Galatasaray debuteerde Everton-huurling Henry Onyekuru in de basis en hij bood Sinan Gümüs vlak na rust een uitstekende kans op de 1-3. De Turk wist de bal echter niet voorbij doelman Johannes Hopf te krijgen. Ankaragücü mocht daardoor blijven hopen op een punt, maar Eren Derdiyok maakte in de tweede minuut van de blessuretijd uiteindelijk aan alle onzekerheid een eind. De spits, die vorig weekeinde ook al trefzeker was tegen Akhisarspor in verloren de strijd om de Turkse Super Cup, bepaalde de eindstand na een assist van Younès Belhanda.