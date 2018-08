Juventus zwaait spits na twee maanden voor maximaal twaalf miljoen euro uit

De wegen van Juventus en Andrea Favilli scheiden. De club uit Turijn maakt vrijdagavond bekend dat de aanvaller annex Italiaans jeugdinternational komend seizoen wordt uitgeleend aan Genoa, dat een bedrag van vijf miljoen euro voor de huurovereenkomst betaalt.

Genoa kan Favilli aan het einde van het seizoen definitief overnemen, tegen betaling van zeven miljoen euro. Dat bedrag kan in drie termijnen aan Juventus worden overgemaakt. Favilli is zodoende nog geen twee maanden speler van la Vecchia Signora geweest.

Juventus nam Favilli medio juni voor 7,5 miljoen euro over van Ascoli, waar hij afgelopen seizoen vijf goals in twaalf wedstrijden maakte. De 21-jarige aanvaller is echter de dupe van de aanwezigheid van veel aanvallend ingestelde spelers in de selectie van Massimiliano Allegri.