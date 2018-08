Tien man van Heerenveen maken einde aan negatieve reeks in Zwolle

SC Heerenveen heeft vrijdagavond voor het eerst sinds 13 december 2013 een uitduel met PEC Zwolle in de Eredivisie gewonnen. Het team van Jan Olde Riekerink zegevierde met 2-3 in Overijssel, ook al stonden de Friezen ruim dertig minuten met een man minder op het veld. Voor PEC, dat sinds de promotie in 2012 ongeslagen was in de eerste wedstrijd van het Eredivisie-seizoen, is het alweer de twaalfde nederlaag van het kalenderjaar.

In de beginfase had PEC, zonder gevaarlijk te worden, het betere van het spel. Pogingen van Gustavo Hamer, Kingsley Ehizibue en Zian Flemming konden doelman Warner Hahn niet verontrusten. Na nog geen half uur spelen verscheen alsnog de openingsgoal op het scorebord. Doke Schmidt hield Vito van Crooy vast bij een kopbal, waarna Mike van Duinen de bal vanaf elf meter achter Hahn schoot: 1-0.

Heerenveen stelde echter nog voor de pauze orde op zaken. Luttele minuten later kopte Morten Thorsby bij de tweede paal de 1-1 reeds binnen, na een corner van Arber Zeneli. De Noor nam vier minuten later ook de 1-2 voor zijn rekening door een afgevallen bal vanaf een meter of zeventien in een keer op de voet te nemen. Vlak voor rust tekende Zeneli voor de 1-3: hij poortte Diederik Boer vanuit een moeilijke hoek.

PEC leek na de onderbreking aanvankelijk niet nadrukkelijk op zoek naar de 2-3, maar in de 54e minuut vond een belangrijk moment plaats. Thorsby keerde de bal op de doellijn met zijn hand, waarna Van Duinen alsnog de aansluitingstreffer maakte. Dennis Higler floot al voor een penalty en bleef bij zijn beslissing na overleg met videoscheidsrechter Danny Makkelie. Thorsby mocht met rood inrukken en Van Duinen verzilverde daarna zijn tweede strafschop.

Het team van John van ’t Schip kreeg daarna kans op kans om minimaal een gelijkspel af te dwingen. Daniel Hoegh haalde de bal van de lijn weg na een inzet van Flemming en Van Crooy kopte naast toen hij de bal voor het inkoppen leek te hebben. Een schot van afstand van Flemming was het laatste wapenfeit van de Zwollenaren; Hahn zag de bal langszij stuiteren.