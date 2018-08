‘Protegé van Ten Hag’: ‘Ik ben gewoon een van de spelers die moet knokken’

Ajax telde deze zomer zes miljoen euro neer om Zakaria Labyad los te weken bij FC Utrecht, maar vooralsnog maakt trainer Erik ten Hag maar zelden gebruik van de aanvallende middenvelder. Labyad kwam nog niet verder dan een korte invalbeurt tegen Standard Luik, maar de 25-jarige creatieveling heeft het desondanks prima naar zijn zin in Amsterdam.

Volgens Labyad is het niet meer dan normaal dat hij eerst moet acclimatiseren. "Je komt natuurlijk in een nieuw team, in een nieuw systeem. Zo heb ik in de laatste anderhalf jaar eigenlijk niet gespeeld", legt hij vrijdag uit voor de camera van AT5. "Ik heb de tijd gekregen om mijn teamgenoten beter te leren kennen en mijn plek te vinden. Dat is tot nu toe gelukt."

De creatieveling werkte bij Utrecht al samen met Ten Hag, maar hij hoeft bij Ajax niet op een voorkeursbehandeling te rekenen. "Ik doe mijn best om de trainer elke dag te overtuigen. Geen enkele speler krijgt dingen zomaar voorgeschoteld", vervolgt Labyad. "Ik ben gewoon een van de spelers die moet knokken voor zijn plek."

Afgelopen dinsdag deed Labyad tegen Standard als invaller een kwartier mee. Hij was er getuige van hoe Ajax in de slotminuten een 1-2 voorsprong weggaf. Labyad had zich verbeten op de bank, geeft hij toe. "Natuurlijk wil ik graag spelen, maar ik kan in mijn eentje niet de wereld verbeteren. Ik ben geen Messi", besluit hij.