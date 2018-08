Manchester City boos op FA: ‘We hebben twaalf miljoen euro voor hem betaald’

Manchester City is niet te spreken over de Engelse voetbalbond. De FA heeft Douglas Luiz namelijk geen werkvergunning verstrekt, terwijl de twintigjarige middenvelder uit Brazilië juist in beeld was om de laatste plek in de A-selectie van Josep Guardiola in te vullen. Luiz werd een jaar geleden voor twaalf miljoen euro van Vasco da Gama overgenomen en vervolgens direct aan Girona uitgeleend, waar hij vijftien duels speelde.

In de aanvraag voor de werkvergunning aan de immigratiedienst werd Luiz omschreven als ‘een uitzonderlijk talent’, mede op basis van aanbevelingen van Braziliaans bondcoach Tite en technisch coördinator Edu Gaspar. De FA weigerde de immigratiedienst echter groen licht te geven en dat leidde tot woede bij Guardiola, die door de vervroegde transferdeadline geen inkomende transfers meer kan realiseren én zijn beoogde versterking Jorginho uiteindelijk voor Chelsea zag kiezen. “Ik ben hier zeer teleurgesteld over”, erkende Guardiola.

“We gaan proberen om Douglas opnieuw uit te lenen en in de toekomst een werkvergunning te krijgen. Het is moeilijk om te begrijpen. Ze moeten beoordelen of hij de capaciteiten heeft. Daar weten Tite en ik meer van af. Hij had hier kunnen spelen. Hij heeft al veel goede dingen laten zien”, verzuchtte Guardiola. “Ik respecteer de regels, maar ik begrijp ze niet. Iedereen ter wereld zou moeten mogen werken waar hij of zij wil.”

“We hebben twaalf miljoen euro voor Douglas betaald, omdat hij een speler is met ontzettend veel kwaliteiten. Een speler die Manchester City sterker kan maken. We geloven in Douglas en daarom wilden we een werkvergunning. De FA kent Douglas niet, ze hebben hem nog nooit in een wedstrijd of op een training gezien.”

“Ik begrijp het niet, maar we zijn in Engeland en we moeten het accepteren”, besloot Guardiola. “Ik had het graag tien of vijftien dagen eerder geweten, dan hadden we een beslissing kunnen nemen. Maar dit was een dag voor de deadline. Is hij niet groot genoeg, heeft het met zijn prijs te maken, of wat?” Luiz zal waarschijnlijk naar Girona terugkeren en hoopt komend seizoen tot Braziliaans A-international uit te groeien.