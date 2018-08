‘Ik voel me een van de leiders van Ajax, ik heb het van nature in me’

Aan de vooravond van het begin van een nieuw Eredivisie-seizoen zijn de ogen bij Ajax vooral gericht op Dusan Tadic. De Serviër werd deze zomer voor minimaal 11,4 miljoen euro weggehaald bij Southampton en maakte bij zijn eerste twee basisplaatsen voor de Amsterdammers al direct grote indruk. Tadic zegt de druk niet als een last te beschouwen.

De middenvelder annex aanvaller wist in de voorronde van de Champions League tegen zowel Sturm Graz als Standard Luik te scoren. Dat heeft de verwachtingen voor het nieuwe Eredivisie-seizoen doen toenemen. "Ik ben het gewend om onder druk te spelen, want ik heb heel mijn leven niets anders gedaan. Dat is voor mij heel normaal", vertelt Tadic in aanloop naar de seizoensouverture van zaterdag tegen Heracles Almelo aan het Algemeen Dagblad. "Ik wil deze jonge groep helpen zodat ze topspelers worden en iets bereiken in het leven."

De 29-jarige creatieveling geldt als een van de meest ervaren spelers in de selectie van trainer Erik ten Hag en zegt zichzelf ook als een leiderstype te beschouwen. "Ja, ik denk dat je daarmee geboren wordt. Ik voel me een van de leiders, want ik ben een van de oudsten", vervolgt hij. "Maar ik denk ook dat ik dat van nature in me heb."

Tadic verwacht komend seizoen het nodige van zijn teamgenoten bij Ajax. "Ik denk dat dit een hele talentvolle selectie is en het kunnen echte topspelers worden. Maar ze moeten denk ik wel leren dat ze elke dag moeten werken en nooit kunnen ontspannen. Want in het leven en in het bijzonder in het voetbal, kun je nooit ontspannen."