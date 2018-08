Guardiola witheet: ‘Zeg niet ‘ik ga niet in zee met Pep vanwege zijn salaris’’

Josep Guardiola heeft vrijdag op een persconferentie hard uitgehaald naar Claudio Tapia, bondsvoorzitter van de Argentijnse voetbalbond. Laatstgenoemde claimde deze week een poging ondernomen te hebben de manager van Manchester City te strikken als opvolger van Jorge Sampaoli, maar Guardiola ontkent überhaupt met Tapia gesproken te hebben.

"We onderzochten de mogelijkheid om Guardiola te halen, maar het was moeilijk", vertelde Tapia deze week in gesprek met TyC Sports. De beleidsbepaler suggereerde dat de salariseisen van Guadiola een samenwerking onmogelijk maakte. "Een dikke portemonnee… Ja, we stuitten op een probleem. Het was simpelweg onmogelijk."

Guardiola werd vrijdag in aanloop naar de seizoensouverture van Manchester City tegen Arsenal van zondag geconfronteerd met de woorden van Tapia. "Ik ben enigszins teleurgesteld, want de president van de Argentijnse voetbalbond kon niet zeggen dat het onmogelijk was om in contact te komen met Josep Guardiola vanwege zijn ongelofelijke salaris", reageert de Spaanse oefenmeester. "Daarvoor moet hij ten eerste mijn salaris kennen. Daarnaast moet hij weten dat ik weet dat het bij een nationale ploeg anders werkt dan bij een club. En ten derde, en dat is het belangrijkste, heeft niemand contact opgenomen met mij."

"Ik heb een contract bij Manchester City en dat wil ik uitdienen, maar het argument van mijn salaris sneed geen hout", vervolgt de coach. Uiteindelijk werden Pablo Aimar en Lionel Scaloni als tijdelijke opvolgers van Sampaoli naar voren geschoven door de Argentijnse voetbalbond. "De Argentijnse ploeg moet gecoacht worden door een Argentijn. Er lopen veel goede Argentijnse trainers rond, dus ik ga de Argentijnse ploeg niet coachen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren in de toekomst, maar zeg niet 'ik ga niet in zee met Pep vanwege zijn salaris'", besluit Guardiola.