Van de Beek verbaast Ten Hag: ‘Ik heb dat niet tegen hem gezegd’

Donny van de Beek was in de laatste twee wedstrijden die Ajax speelde slechts invaller, maar volgens Erik ten Hag hoeft de 21-jarige middenvelder zich geen zorgen te maken over zijn situatie. De trainer van de Amsterdammers laat vrijdag in aanloop naar de seizoensouverture in de Eredivisie van zaterdagavond tegen Heracles Almelo weten Van de Beek als een basisspeler te beschouwen.

Ten Hag liet Van de Beek vorige week tegen Sturm Graz (1-3 zege) buiten zijn basiself en afgelopen woensdag hoefde de middenvelder op bezoek bij Standard Luik (2-2) evenmin te rekenen op een basisplek. De jeugdexponent uitte na afloop van het duel in België zijn onvrede en hintte zelfs naar een vertrek. "Dat is normaal", vertelt Ten Hag op een persconferentie over de teleurstelling van zijn pupil. "Maar een speler moet ook beseffen dat hij niet alles kan spelen. Met Europees voetbal speel je minimaal 45 wedstrijden in een jaar, misschien wel meer. Aan het einde van het seizoen, als de prijzen worden verdeeld, wil je je spelers ook fris en fit hebben. Je moet een speler af en toe ook rust geven. Dat zal dan ook gebeuren en dat is in dit geval ook zo geweest."

De Ajax-trainer schat Van de Beek op waarde en wijst op de elf doelpunten die de middenvelder vorig seizoen maakte in de Eredivisie. "Dat aantal zal hij dit seizoen minimaal herhalen en misschien wel verbeteren. Of hij tegen Heracles in de basis staat? Donny is basisspeler, hij gaat morgen spelen. Dinsdag is hij ook basisspeler en zaterdag ook weer. Maar je kunt er maar elf opstellen. We kijken per wedstrijd wie we nodig hebben."

Van de Beek zei na het duel met Standard dat hem door Ten Hag was medegedeeld dat hij op het middenveld in principe geen optie is op een van de twee posities vlak voor de verdediging. Die uitspraak heeft Ten Hag verrast. "Ik heb dat in ieder geval niet tegen hem gezegd. Ik vind dat ook niet zo. Een middenvelder moet kunnen aanvallen en verdedigen. Donny is multifunctioneel. Hij kan op zes, op acht en op tien spelen."