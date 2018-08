Fortuna Sittard slaat toe: ‘Hier gaan onze fans nog veel plezier aan beleven’

Amadou Ciss heeft zich na een proefperiode officieel aan Fortuna Sittard verbonden. De negentienjarige middenvelder uit Senegal zette vrijdag zijn handtekening onder een vierjarig contract, waarmee zijn overgang naar de Sittardenaren nu officieel is.

Mustafa Aztopal ziet veel potentieel in Ciss. “Met Amadou halen we een veelbelovende, snelle en technisch vaardige speler in huis”, vertelt de technisch directeur op de clubsite. “Gezien zijn leeftijd is hij nog lang niet uitgeleerd. Het is een jongen waar wij en onze fans dus nog veel plezier aan gaan beleven.”

Voor Ciss komt een droom uit. “Al van jongs af aan wilde ik maar één ding en dat is profvoetballer worden. Voetballen in Europa is dan de ultieme droom natuurlijk. Bij FC Teungueth kon ik al een deel van mijn droom uit laten komen. Na een tussenstop bij Pau FC krijg ik nu de kans om mezelf te bewijzen op het hoogste niveau in Nederland met Fortuna Sittard. Toen ik de mogelijkheid kreeg om mezelf als testspeler te bewijzen heb ik die meteen met beide handen gegrepen. En met succes, zo blijkt”,

In seizoen 2017/18 kwam Ciss uit voor het Franse Pau FC, dat uitkomt op het derde Franse profniveau. Daarvoor verdedigde hij de kleuren van FC Teungueth in de Senegalese Ligue 1. De Franse bond selecteerde Ciss al eens voor Frankrijk Onder-19. Dat bleek uiteindelijk onmogelijk, omdat de tiener enkel over een Senegalees paspoort beschikt. Wel speelde hij in totaal drie wedstrijden voor de vertegenwoordigende jeugdelftallen van Senegal.