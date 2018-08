PSV doet zaken met Ajax: ‘Dit is een grote stap in mijn carrière’

PSV neemt Olivér Horváth over van Ajax, zo meldt de Eindhovense club vrijdag. De achttienjarige aanvaller heeft zich voor een seizoen verbonden. “Dit is een grote stap in mijn carrière en voor mij de beste keuze”, verzekert Horváth op de clubsite.

Horváth begon zijn carrière in de jeugd van MTK Boedapest en maakte medio 2016 de overstap naar Ajax, waar hij achtereenvolgens in de Onder-17 en Onder-19 speelde. Horváth was deze zomer al eerder op proef bij PSV. De aanvaller sluit aan bij het PSV Onder-19 van trainer Ruud van Nistelrooij.

Horváth omschrijft zichzelf als een snelle buitenspeler met een goed linkerbeen. De vergelijking met zijn landgenoot Balázs Dzsudzsák is dan al snel gemaakt. “Het is een hele goede speler die het hier in Eindhoven goed heeft gedaan. Ik probeer hetzelfde te bereiken als wat hij heeft bereikt.”

Hoofd jeugdopleiding Ernest Faber omschrijft Horváth als ‘een talentvolle, zeer snelle, aanvallend ingestelde speler die op de gehele linkerflank uit de voeten kan’. “Hij krijgt bij ons de kans om zijn talenten verder te ontwikkelen voortvloeiend uit een positieve stageperiode”, licht de sportbestuurder toe.