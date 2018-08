Van Moorsel blij met toekomst in ‘sfeervol stadion met echt gras’

Paco van Moorsel voegt zich per direct bij Go Ahead Eagles. De 28-jarige middenvelder was transfervrij na zijn vertrek bij Sparta Rotterdam en tekent voor een jaar in Deventer, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie bekend. De afgelopen weken hield Van Moorsel zijn conditie op peil bij RKC Waalwijk.

De geboren Veldhovenaar begon zijn loopbaan bij FC Den Bosch, waarvoor hij tussen 2006 en 2012 tot 134 duels in de Eerste Divisie kwam. Na drie jaar bij FC Groningen, dat hem zelf zeven keer inzette en tevens verhuurde aan SC Cambuur en NEC, kwam Van Moorsel in 2015 terecht bij Sparta Rotterdam. Daarmee werd hij kampioen en sindsdien noteerde Van Moorsel dertig wedstrijden in de Eredivisie.

Na de degradatie van afgelopen seizoen werd zijn contract niet verlengd en sindsdien zocht hij naar een nieuwe club. "Ik zocht naar de club die het beste bij me paste op dit moment. Dat bleek Go Ahead Eagles. Waar dat in terugkomt? De speelstijl en ook het sfeervolle stadion met echt gras", vertelt Van Moorsel op de website van zijn nieuwe club. Vrijdagavond, tijdens een vriendschappelijk duel met Sparta Rotterdam, is hij als toeschouwer aanwezig.

"Ik wil er zo snel mogelijk staan om het team naar de Play-Offs te helpen. En van daaruit kunnen er altijd mooie dingen ontstaan", blikt hij alvast vooruit op komend seizoen. Technisch manager Paul Bosvelt is blij met de nieuwe aanwinst, die in zijn gehele carrière goed was voor 247 competitieduels en 45 goals. "Paco beschikt over ervaring op het hoogste niveau en in de Eerste Divisie. Hij is een echte nummer 10 met diepgang en scorend vermogen."