Excelsior strikt negenvoudig international als opvolger van Van Duinen

Excelsior versterkt zich op korte termijn met Elias Ómarsson. Het Zweedse IFK Göteborg maakt vrijdag via de officiële website melding van een akkoord met de Eredivisionist over een transfer van de spits. Als Ómarsson een persoonlijk akkoord bereikt met Excelsior, kan hij de medische keuring doorlopen en een meerjarig contract tekenen in het Van Donge & De Roo Stadion.

Ómarsson is een 23-jarige spits, die negen interlands voor IJsland achter zijn naam heeft. Hij scoorde nog niet voor zijn land en was deze zomer niet actief op het WK. Ómarsson begon zijn loopbaan bij het IJslandse Keflavík, waarvoor hij tussen 2012 en 2014 8 keer scoorde in 37 wedstrijden. In februari 2015 stapte hij over naar het Noorse Vålerenga. Namens die club kwam de aanvaller tot 6 treffers in 28 duels. In de tweede helft van het seizoen in 2016 verkaste hij op huurbasis naar Göteborg, dat hem vervolgens via een optie tot koop definitief binnenhaalde.

In totaal noteerde Ómarsson 76 wedstrijden voor de Zweedse club, waarin hij 26 keer scoorde. Dit seizoen was hij al goed voor acht doelpunten in twaalf duels. Excelsior zoekt al bijna de hele zomer naar een spits die de naar PEC Zwolle vertrokken Mike van Duinen moet opvolgen. Dat lukte tot dusver niet, waardoor Anouar Hadouir zaterdag tegen Fortuna Sittard vermoedelijk de spitspositie gaat invullen. Ómarsson moet het gat definitief vullen en kan in Rotterdam voor drie seizoenen tekenen, met een optie voor een extra jaar.

Algemeen directeur Ferry de Haan laat op de website van Excelsior weten dat hij hoopt morgen de laatste details rond de overgang van Ómarsson rond te kunnen maken. In Zweden wordt al uitgegaan van zijn vertrek. "Zoals veel andere spelers heeft Elias de ambitie om verder te komen in Europa. We danken een loyale teamspeler voor zijn jaren hier en wensen hem succes in zijn verdere carrière."