Everton maakt deal met Chelsea 23 uur na transferdeadline wereldkundig

Daags na het sluiten van de transfermarkt heeft Everton nog een nieuwe deal afgerond. De club van Marcel Brands huurt Kurt Zouma voor een seizoen van Chelsea, zo maakt Everton wereldkundig via de eigen clubwebsite. Everton diende donderdag net op tijd een inschrijvingsverzoek in bij de Engelse voetbalbond en had daarom nog de mogelijkheid om Zouma te laten overkomen.

De 23-jarige verdediger kon bij Chelsea niet rekenen op veel speelminuten. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Stoke City, waarmee Zouma uit de Premier League degradeerde. De Fransman kwam in januari 2014 voor 14,6 miljoen euro over van Saint-Étienne en maakte in de tweeënhalf jaar daarna 47 keer zijn opwachting in competitieverband. Op huurbasis bij Stoke was meer speeltijd voor hem weggelegd: vorig seizoen kwam Zouma 34 keer in actie.

Op Stamford Bridge concurreerde Zouma, die nog tot medio 2023 vastligt, met spelers als Gary Cahill, Antonio Rüdiger, Andreas Christensen en David Luiz. Hij moest zijn rugnummer 5 deze zomer afstaan aan nieuwkomer Jorginho en kreeg geen nieuw rugnummer toegewezen. Een transfer leek dan ook in de maak, al had Everton tot het laatste moment nodig om alle plooien glad te strijken.

Zouma won tweemaal de Premier League met Chelsea en had in zijn eerste seizoen een basisplaats in de gewonnen League Cup-finale tegen Tottenham Hotspur. "Hij werd ingezet op een ongebruikelijke positie als defensieve middenvelder en speelde een belangrijke rol op Wembley", schrijft Chelsea via de officiële kanalen. Zouma is de zesde en laatste aanwinst van Brands, na Bernard, André Gomes, Lucas Digne, Yerry Mina en Richarlison.