‘Vleermuis’ verlaat Chelsea op huurbasis voor ‘perfecte match’

Valencia huurt Michy Batshuayi komend seizoen van Chelsea. Door de aanwezigheid van Olivier Giroud en Álvaro Morata had de Belg weinig perspectief op Stamford Bridge, waardoor hij per direct zijn geluk gaat beproeven in LaLiga. Valencia maakt de komst van Batshuayi vrijdagmiddag bekend via de officiële clubkanalen.

Het lijkt een match made in heaven: het symbool van Valencia is de vleermuis en Batshuayi past daar met zijn naam goed bij. De club publiceert een video van een zwerm vleermuizen over de binnenstad van Valencia. "Een nieuwe vleermuis komt aan in Valencia", schrijft men. Hoewel los Che melden dat het verhuur voor de duur van het seizoen 2018/19 geldt, heeft men volgens Cadena SER een optie tot koop bedongen.

Twee jaar geleden nam Chelsea de spits voor 39 miljoen euro over van Olympique Marseille. Batshuayi, negentienvoudig international van België, speelde in zijn debuutseizoen twintig competitieduels en scoorde vijf keer. In het daaropvolgende halfjaar kwam hij tot twee treffers in twaalf duels. In liefst 28 van zijn 32 optredens in de Premier League kwam Batshuayi als invaller binnen de lijnen.

In januari werd de 24-jarige aanvaller verhuurd aan Borussia Dortmund. In dienst van de Duitse club noteerde hij zeven doelpunten in tien wedstrijden, totdat een enkelblessure in april voortijdig een einde maakte aan zijn seizoen. Batshuayi was desondanks op tijd fit voor het WK en deed mee in de wedstrijden tegen Tunesië (5-2 zege), Engeland (0-1 zege) en Frankrijk (1-0 nederlaag). Tegen het Afrikaanse land maakte de Rode Duivel een doelpunt.