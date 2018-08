‘Modric verrast en kiest voor langer verblijf bij Real Madrid’

Luka Modric heeft besloten bij Real Madrid te blijven, zo meldt AS vrijdagmiddag. De middenvelder werd de afgelopen weken 'verleid' door Internazionale en aasde volgens de Italiaanse pers op een transfer, maar de Madrileense krant meldt dat Modric 'gewoon' in het Santiago Bernabéu blijft. Men baseert zich op bronnen rond de Kroatische spelmaker.

Het nieuws staat haaks op berichtgeving van vrijdagochtend: enkele Spaanse media claimden dat zaakwaarnemers van Modric vrijdag een officieel transferverzoek wilden indienen. AS meldt echter dat een vertrek nooit de wens was van Modric. Hij wilde vooral meer waardering van de club: ondanks zijn uitstekende prestaties in het afgelopen seizoen ls zijn salaris van 6,5 miljoen euro lager dan dat van spelers als Gareth Bale, Sergio Ramos (beiden 11 miljoen), Toni Kroos en Karim Benzema (beiden 8,5 miljoen).

Het geïnteresseerde Internazionale wilde Modric die loonsverhoging bieden. Hij kon tien miljoen euro verdienen tot medio 2020 én daarna nog eens voor twee seizoenen tekenen bij zusterclub Jiangsu Suning uit China tegen dezelfde financiële vergoeding. AS schreef vrijdagochtend al dat Modric bereid is om naar Real te luisteren en er veel voor voelt om te blijven als hij daadwerkelijk een salarisverhoging krijgt.

De afgelopen weken hield Modric de kaken stijf op elkaar. Hij liet niets los over zijn eigen plannen en ontkende de belangstelling uit Italië niet. Vrijdag plaatste Modric een tweet met een foto van zichzelf op sportcomplex Valdebebas met de tekst: Back to work. Dat wordt door de Spaanse pers opgevat als een hint dat zijn toekomst inderdaad in Madrid ligt.