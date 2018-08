‘Op dit moment is Kepa zeker nog niet beter dan Courtois’

Maurizio Sarri rekent op een langer verblijf van spelers als Eden Hazard en Willian bij Chelsea. Nu de transfermarkt in Engeland is gesloten, hebben the Blues geen mogelijkheid meer om eventuele vervangers binnen te halen. Hazard wordt nog altijd gelinkt aan Real Madrid, terwijl Barcelona in de markt zou zijn voor Willian.

"Het lijkt me onmogelijk", zegt Sarri vrijdag tijdens een persconferentie over het vertrek van een of meerdere sterspelers. "De transfermarkt is gesloten, dus we kunnen geen belangrijke spelers meer kwijtraken. Dat is onmogelijk. Ik heb Hazard drie of vier keer gesproken. Hij heeft nooit iets gezegd over de transfermarkt. Ik denk dat hij met veel plezier hier blijft."

Hazard staat nog maar twee seizoenen onder contract op Stamford Bridge. De Belg kan bijtekenen, maar heeft nog geen beslissing genomen. "Over contracten wil ik het niet hebben. Dat is niet mijn werk", aldus Sarri. "Mijn werk is om de spelers beter te maken en wedstrijden te winnen. Ik zie slechts een speler die gelukkig is, dus ik verwacht niet dat het contract een probleem wordt."

In de slotweek van de transfermarkt raakte Chelsea wel een steunpilaar kwijt aan Real Madrid: Thibaut Courtois verkaste voor veertig miljoen euro. Kepa Arrizabalaga kwam voor tachtig miljoen euro over van Athletic Club als vervanger. "Ik ben blij voor hen allebei", aldus de Italiaanse oefenmeester. "De situatie van Courtois was helder: hij wilde naar Madrid. Wij zijn een van de beste keepers ter wereld kwijtgeraakt en we hebben een nieuwe, jonge keeper gekocht. Ik ben er heel blij mee."

"Of Kepa beter is dan Courtois? Op dit moment zeker nog niet. Hij is pas 23 jaar. Ik hoop dat hij zich heel snel kan ontwikkelen", vervolgt Sarri, die ook 'heel blij' is met de komst van Mateo Kovacic. De middenvelder wordt gehuurd van Real Madrid. "Hij is een heel technische speler die goed tussen de linies kan spelen. Ik denk dat onze selectie compleet is." Sterker nog: de selectie is volgens Sarri te groot en kan nog ingekrompen worden, bijvoorbeeld door spelers op huurbasis te laten vertrekken.

"Ik denk dat we een aantal spelers moeten verhuren, maar ik weet niet wie", geeft de opvolger van Antonio Conte aan. "Ik heb het liefst 23 à 24 spelers en 3 à 4 jonge spelers. Niet meer dan dat." Een van de spelers die verhuurd zou kunnen worden, is AC Milan-doelwit Tiémoué Bakayoko. "Misschien, dat zou je aan de club moeten vragen. Ik wil alleen maar aan de wedstrijd denken." Chelsea begint het nieuwe seizoen in de Premier League zaterdag op bezoek bij Huddersfield Town.