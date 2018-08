‘We verliezen op alles van Ajax, behalve op de gemiddelde leeftijd van het team’

Heracles Almelo begint het seizoen zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen Ajax, dat zich deze zomer flink wist te versterken. Frank Wormuth, de nieuwe trainer van de club uit Almelo, beaamt dat de Amsterdammers zwaar de favoriet zijn. Hij vergeleek de Almeloërs via Transfermarkt met Ajax en zag grote verschillen.

“We verliezen op alles, behalve op de gemiddelde leeftijd van het team. Bij Ajax is dat 23,6, bij ons 24,2 jaar. Als je kijkt dat Onana vijftien miljoen euro waard is en onze hele selectie bij elkaar 16,8 miljoen, dan weet je dat ze op elk vlak beter zijn dan wij. Wij hebben dus eigenlijk geen kans en daarin zit dan weer onze kans”, zo wordt Wormuth geciteerd door TC Tubantia. Hij ziet het als voordeel dat zijn ploeg de competitie opent tegen Ajax.

“Het is de eerste wedstrijd, geen ploeg weet nog precies op welke niveau het zit. We hebben Ajax al in actie gezien in een officiële wedstrijd, zij ons nog niet. Ben je een paar wedstrijden verder, dan kennen de tegenstanders je aanpak en filosofie”, vervolgt de Duitse oefenmeester. “Ajax heeft een voordeel doordat ze al in de voorrondes van de Champions League hebben gespeeld, ze weten dus iets meer wat dat betreft.”

“Ze weten nu weinig over ons, na een aantal speelrondes heb je altijd een beter beeld van je tegenstanders. Uiteraard hebben wij Ajax gezien en hebben we een idee hoe ze spelen”, besluit Wortmuth. Ajax en Heracles Almelo trappen zaterdagavond om 18.30 uur af in de Johan Cruijff ArenA.