Real Madrid laat aankoop van 30 miljoen euro op huurbasis gaan

Real Madrid verhuurt Theo Hernández komend seizoen aan Real Sociedad, zo maken beide clubs bekend via de officiële kanalen. De verdediger heeft vrijdagochtend de medische keuring doorlopen en wordt 'in de komende dagen' gepresenteerd. Het is onzeker of er een optie tot koop is opgenomen in het huurcontract.

De deal tussen beide clubs zat al even in de pijplijn. Eind juli schreef AS dat Sociedad 'optimistisch' was over de komst van de twintigjarige linkerverdediger, die een jaar geleden overstapte van Atlético Madrid naar Real Madrid. Naar verluidt was Sociedad bereid om de helft van het salaris van Hernández voor zijn rekening te nemen, maar alléén als men een koopoptie wist te bedingen.

Hernández, die tot medio 2023 vastligt in het Santiago Bernabéu, komt uit de jeugdopleiding van Atlético en na een seizoen voor Deportivo Alavés te hebben gespeeld, maakte hij vorig jaar voor dertig miljoen euro de overstap naar de Koninklijke. De linkspoot speelde tot dusverre 23 wedstrijden in het eerste van Real. Hij kwam onder meer tot drie optredens in het succesvol verlopen Champions League-seizoen.

Deze zomer reisde Hernández met Real Madrid mee naar het trainingskamp in de Verenigde Staten. Op de International Champions Cup kwam de jongeling echter slechts een helf in actie. Hij deed 45 minuten mee tegen Manchester United (2-1 nederlaag) en bleef op de bank tegen Juventus (3-1 zege) en AS Roma (2-1 zege).