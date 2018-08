‘AC Milan oriënteert zich op Oranje-international van 25 miljoen euro’

Quincy Promes is in beeld bij AC Milan, zo meldt transfermarktexpert Gianluca Di Marzio vrijdagmiddag. Volgens de journalist van Sky Italia heeft de clubleiding van Milan al contact gehad met de zaakwaarnemers van de aanvaller van Spartak Moskou. Zelf ziet Promes een overstap wel zitten, voegt Di Marzio daaraan toe.

Eerder deze maand werd Promes nog in verband gebracht met AS Roma, dat in de Oranje-international een alternatief ziet voor de misgelopen Malcom. Toen claimden Italiaanse media als Il Messaggero en de Corriere dello Sport dat Spartak een bedrag van 30 miljoen euro wil zien, maar inmiddels is de vraagprijs volgens Di Marzio gedaald naar 25 miljoen. Onderhandelingen tussen Milan en Spartak zijn echter nog niet begonnen.

Vooralsnog is er alleen sprake van een 'eerste contact' tussen beide clubs. "Het valt daarom nog te bezien of de Russische club een hoge huursom accepteren met een optie tot koop", aldus de Italiaanse journalist. Promes speelt sinds 2014 voor Spartak, dat hem destijds voor 11,5 miljoen euro oppikte bij FC Twente. De buitenspeler kwam in Russische dienst tot 112 competitiewedstrijden, waarin hij 58 keer scoorde.

De 28-voudig international hoopt zich met Spartak te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League. Woensdagavond scoorde hij op bezoek bij PAOK Saloniki in de derde voorronde, maar Promes miste ook een strafschop. De Grieken wonnen met 3-2; dinsdag staat de return op het programma in de Russische hoofdstad.