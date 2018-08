PSV betaalt drie miljoen euro: ‘Voor beide partijen het beste’

PEC Zwolle heeft vrede met het vertrek van Ryan Thomas naar PSV. De regerend landskampioen verraste vrijdag met de komst van de middenvelder, die volgens het Eindhovens Dagblad inclusief bonussen drie miljoen euro heeft gekost. Vrijdagavond is Thomas er niet meer bij, wanneer PEC het opneemt tegen sc Heerenveen.

"Natuurlijk is het jammer dat Ryan uitgerekend vandaag vertrekt", beaamt technisch directeur Gerard Nijkamp op de clubsite. "Toch is dit voor beide partijen de beste uitkomst. Ryan zelf is toe aan een volgende stap en voor PEC Zwolle biedt deze transfer mogelijkheden om de club zowel binnen als buiten de lijnen verder te ontwikkelen." Nijkamp vindt het 'tekenend' voor de groei van PEC, dat de club in staat is om spelers te verkopen aan de landskampioen. Hij wenst Thomas veel succes in het verder verloop van zijn carrière

De overstap van de 23-jarige Nieuw-Zeelander is nog niet helemaal afgerond. Thomas moet nog een medische keuring doorlopen, maar toch kozen de clubs er na overleg voor om de transfer alvast wereldkundig te maken. "PEC Zwolle speelt vanavond al in de Eredivisie tegen Heerenveen. De afwezigheid van Thomas zou leiden tot speculatie en daar is niemand bij gebaat. Dan kiezen we liever voor openheid", aldus interim technisch manager John de Jong op de website van PSV.

Thomas heeft vijf seizoenen gespeeld bij PEC Zwolle, met in totaal 143 wedstrijden voor de Eredivisionist. Daarin scoorde hij 12 keer en leverde hij 22 assists af. Thomas lag nog tot medio 2019 vast bij de Overijsselse club. In Eindhoven kan hij voor vier seizoenen tekenen.