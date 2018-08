‘Ajax steekt er iets bovenuit, maar echt niet zo ver als iedereen nu vermoedt’

PEC Zwolle en sc Heerenveen trappen het nieuwe Eredivisie-seizoen vrijdagavond af. Ronald de Boer stelt in gesprek met FOX Sports dat Ajax dé titelfavoriet is, maar hij denkt dat PSV en Feyenoord het de Amsterdammers nog lastig kunnen maken. “Ik kan me niet voorstellen dat Ajax, PSV en Feyenoord veel punten gaan verspelen tegen de andere clubs”, stelt de analist.

“Door de spelers die gehaald zijn en daarnaast zijn de jongens die zijn gebleven weer een jaartje ouder. Een bepaalde volwassenheid heb je toch nodig om kampioen te worden. Ajax kan dat met deze selectie zeker”, verklaart De Boer waarom Ajax in zijn ogen dé titelfavoriet is. Hij vindt echter niet dat Ajax kampioen moet worden en stelt dat PSV ook ‘heel aantrekkelijk’ speelt. "Voorwaarde is wel dat Hirving Lozano blijft. Als hij weggaat, is dat een enorme aderlating. Mét hem zal PSV kort achter Ajax tweede worden.”

“Stel: Ajax grijpt de titel niet, dan is het zeker crisis in Amsterdam. Dat hoort bij alle topclubs. Zij hebben ervoor gekozen een ander beleid te voeren, veel geld uit te geven. Dan verwacht je resultaten. Als die uitblijven, zullen mensen daarop aangekeken worden”, vervolgt de analist, die Feyenoord ook dichtbij ziet komen. “Als onder anderen Vilhena, Jörgensen en Berghuis blijven, dan is er kwaliteit genoeg in de selectie om niet ver achterop te raken. Clasie vind ik een erg goede aanwinst. Ik denk dat de drie topclubs redelijk aan elkaar gewaagd zullen zijn dit seizoen.”

“Ajax steekt er iets bovenuit, maar echt niet zo ver als iedereen nu vermoedt. Ook verwacht ik dat het verschil tussen de traditionele top drie en de rest groter zal zijn”, aldus De Boer. Hij noemt Václav Cerny als de speler naar wie hij uitkijkt dit seizoen. “Ik heb dit eerder gezegd, omdat ik met hem in de jeugd van Ajax heb gewerkt, maar hij is zo'n groot talent... Ik geloof nog steeds in hem. Ik zie op Instagram hoeveel hij er voor doet om topfit op het veld te staan. Een echte doorbraak is hem enorm gegund.”