The Guardian: ‘Constante strijd tussen Mourinho en Woodward bij Man United’

Voor José Mourinho was deadline day er één om snel te vergeten. De trainer van Manchester United hoopte zijn langgekoesterde wens voor een nieuwe verdediger in vervulling te zien gaan, maar kon geen nieuwe speler toevoegen aan zijn selectie. Volgens The Guardian werd vanuit 'de bovenste laag' van de club besloten om geen medewerking te verlenen aan de eisen van Mourinho.

Het bestuur van Manchester United was niet van plan om 'tientallen miljoenen te verspillen voor een kortetermijnoplossing', zo schrijft de kwaliteitskrant. Mourinho ervoer tegengas van vicevoorzitter Ed Woodward, die zich openlijk afvroeg of de voetballers op de verlanglijst van de oefenmeester het geld wel waard waren. Volgens de clubleiding was het merendeel van de door Mourinho begeerde verdedigers niet beter dan de spelers die er al waren. In de 'opgeblazen markt' zou daarom zomaar zeventig miljoen pond betaald kunnen worden zonder dat het team significant werd versterkt.

Mourinho was enthousiast over de mogelijke komst van Harry Maguire, maar dat gevoel werd niet gedeeld door de clubleiding. "Toen de club toenadering zocht tot Leicester City, werd men afgeschrikt door het prijskaartje dat nodig is om de Engels international vast te leggen, sinds de transfer van Virgil van Dijk voor 75 miljoen pond van vorig seizoen." Het 'project-Maguire' werd zodoende afgesloten. Ook de naam van Toby Alderweireld viel, maar Woordward en Tottenham Hotspur-voorzitter Daniel Levy zouden elkaar maar eenmaal hebben gesproken.

De preses van Tottenham deed navraag naar twee spelers van the Red Devils, onder wie Anthony Martial. Woodward wilde Martial echter niet laten gaan en ook dat zou een serious issue zijn geweest tussen de clubleiding en Mourinho. De Portugees was bereid om Martial te laten gaan: achter de schermen zou hij 'vernietigend' zijn geweest over de aanvaller en diens kwaliteiten. Ondertussen oordeelde de clubleiding dat Mourinho enkel gericht was op de korte termijn, in plaats van bezig te zijn met de komende jaren.

Alderweireld wordt in maart 30 jaar, zou meer dan 50 miljoen pond hebben gekost en zou in vier jaar circa 25 miljoen pond moeten verdienen, rekent The Guardian voor. Met name vanwege zijn leeftijd vonden de leidinggevenden op Old Trafford dat de Belg een dergelijke investering niet waard was. Mourinho ziet het anders: volgens hem is het zonder nieuwe aanwas onrealistisch om te verwachten dat Manchester United een inhaalslag kan maken ten opzichte van Manchester City, dat vorig seizoen negentien punten meer pakte.

"De club moet de balans vinden in de wensen van Mourinho. De club voert een strijd om hem gelukkig te houden, weet dat hij erom bekend staat om kortetermijnoplossing en zich niet al te veel zorgen maakt om wat er gebeurt als hij weggaat", aldus het dagblad. "De visie van Manchester United op team-building is heel anders. Daarom is Woodward tegen de verkoop van spelers als Martial, Paul Pogba en Luke Shaw. Die kunnen de komende jaren nog van toegevoegde waarde zijn." Desondanks was er wel geld aanwezig om íets te doen.

Voor Diego Godín wilde Manchester United twintig miljoen euro neertellen, maar de verdediger van Atlético Madrid bedankte voor de interesse. Jérôme Boateng was vanwege zijn blessuregevoeligheid een te groot vraagteken en de zaakwaarnemer van Yerry Mina zou uiteindelijk te veel commissie hebben gevraagd. "De ironie is dat Manchester United heeft bijgedragen aan het creëren van deze markt, door Paul Pogba voor 93 miljoen pond over te nemen van Juventus en een verbijsterend bedrag te betalen aan zijn zaakwaarnemer Mino Raiola."