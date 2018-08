Ten Hag: ‘We moeten zeker 27 of 28 keer winnen om kampioen te worden’

Erik ten Hag rekent op een zware titelstrijd. De trainer van Ajax stelt, op de dag van de start van de Eredivisie, dat de doelstelling helder is: kampioen worden. Hij verwacht dat zijn elftal daar ruim tachtig punten voor nodig zal hebben. "We zullen keihard moeten werken om het sterke team te worden dat we op basis van onze brede selectie kunnen zijn."

Voor Ajax begint het seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. De Amsterdammers behaalden vorig seizoen 79 punten; landskampioen PSV had er 83. "Om kampioen te worden, hebben we punten nodig. Veel punten, we moeten veel duels in winst omzetten", blikt Ten Hag vooruit in gesprek met Ajax TV. "Ik denk dat we midden-80 punten nodig hebben. De eis voor iedere wedstrijd is uiteraard dat we moeten winnen. Dat is ook realiteit in Nederland: we moeten zeker 27 of 28 keer winnen om kampioen te worden."

In de afgelopen seizoenen begon Ajax vaak stroef, waarna het niet lukte om de achterstand op de koploper goed te maken. Ten Hag weet dat het dit seizoen anders moet. “Of dit druk met zich mee brengt? Ja, maar dat is normaal. Die druk voelen ze ook in Eindhoven en Rotterdam. Wij willen graag kampioen worden, dus moet je die eis op jezelf leggen. We moeten omgaan met die druk en dankzij die druk kun je ook groeien, dat willen we allemaal.”