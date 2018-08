Klaassen ziet veel van Ajax terug: ‘Dat was belangrijk voor me’

Davy Klaassen werd deze zomer verlost uit zijn lijden bij Everton, aangezien Werder Bremen bereid was om 13,5 miljoen euro te betalen voor de middenvelder. De 25-jarige Klaassen, die tot medio 2022 heeft getekend, laat op de site van de Bundesliga-club weten dat Werder qua spel niet veel verschilt met de speelwijze van Ajax, waar de middenvelder jarenlang speelde.

Sportief directeur Frank Baumann zei onlangs dat het model van Ajax exemplarisch is voor Werder. “Dat is ook een van de redenen waarom ik hier ben gekomen. Ik zie al veel van Ajax terug. De spelers zijn vergelijkbaar met die van Ajax”, stelt Klaassen, die het spel van Ajax definieert: “Je wil altijd de bal hebben, je wil altijd druk zetten op de tegenstander en je hebt een duidelijk beeld waar het team heengaat.”

Klaassen kon bij Everton niet imponeren. De zestienvoudig Oranje-international had wellicht kunnen weten dat het spel in Engeland hem niet zo goed zou liggen. “Misschien. Maar toen ik nadacht over de transfer, dacht ik: dit is een goede stap. Jammer genoeg pakte het niet goed uit. De wijze waarop Ajax of Werder speelt, is gewoon beter voor me”, aldus Klaassen, die belde met Niklas Moisander, verdediger van Werder.

“Voordat ik een beslissing nam over Werder, belde ik hem op en hadden we twintig minuten gepraat. Hij vertelde me over de stad, de club, de spelers, over het leven hier. Dat was belangrijk voor me om te weten. En bij Niklas wist ik dat zijn oordeel mij veel kon vertellen, want we lijken op elkaar. Natuurlijk hielp hij mij ook de eerste dagen om me hier thuis te voelen.”