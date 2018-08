Thomas ruilt PEC Zwolle in voor PSV: ‘Hier was ik aan toe’

PSV heeft Ryan Thomas gestrikt, zo melden de Eindhovenaren vrijdagochtend via de officiële kanalen. De 23-jarige middenvelder verlaat zodoende PEC Zwolle en mist dus het openingsduel met SC Heerenveen, dat vrijdagavond wordt gespeeld. PSV had de middenvelder al lange tijd in het vizier en heeft nu dus beet.

Meerdere clubs in de Eredivisie en in het buitenland hadden interesse in de Nieuw-Zeelander, maar Thomas kiest dus voor de stap naar de Eindhovenaren. Thomas heeft vijf seizoenen gespeeld bij PEC Zwolle, met in totaal 143 wedstrijden voor de Eredivisionist, waarin hij 12 keer scoorde en 22 assists afleverde. Thomas lag nog tot medio 2019 vast bij de Overijsselse club.

De regerend landskampioen en de middenvelder zijn het mondeling eens over de persoonlijke voorwaarden. Wat nog rest is de medische keuring. Zodra de Nieuw-Zeelander de keuring met goed gevolg heeft doorstaan, tekent hij voor vier seizoenen. "Ik kijk er ontzettend naar uit om op een hoger niveau aan de slag te gaan", aldus Thomas op de site van PSV.

“Ik denk dat het tijd is om de volgende stap in mijn ontwikkeling te zetten. Ik heb bij Zwolle ontzettend veel geleerd. Dat ik nu bij een topclub als PSV mag laten zien wat ik in mijn mars heb, is fantastisch. Hier was ik aan toe.” De technische leiding van PSV is zeer tevreden met het jawoord van de international. “Ryan is een typische verbindingsspeler op het middenveld”, aldus technisch manager John De Jong. “We volgen hem al langere tijd. Hij is klaar voor een stap omhoog.”