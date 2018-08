Bekende van Schalke ruilt Liechtenstein in voor Eredivisie: ‘Prima vervanger’

Axel Borgmann heeft zijn handtekening gezet onder een contract bij VVV-Venlo, zo meldt de Eredivisionist vrijdagochtend trots via de officiële kanalen. De 24-jarige linkervleugelverdediger speelt tot het einde van het seizoen bij de club uit Limburg, met daarna nog een optie op een tweede seizoen.

Borgmann genoot zijn opleiding bij Schalke 04, maar kon bij de club uit de Bundesliga nooit doorbreken. Wel werd hij geselecteerd voor het Duitse nationale elftal Onder-20. De afgelopen drie seizoenen kwam Borgmann uit voor FC Vaduz in Liechtenstein. Met die club won hij driemaal de beker en speelde hij in de voorrondes van de Europa League.

De linksback volgt de naar NEC getransfereerde Leroy Labylle op. "We denken in hem een prima vervanger voor Labylle te hebben gevonden", legt manager voetbal Stan Valckx uit op de site van VVV. "Hij heeft natuurlijk een bijzonder goede opleiding gehad bij Schalke en de afgelopen week is gebleken dat hij voor ons een prima speler kan zijn."