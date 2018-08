‘Lex Immers is een voorbeeld voor mij, van wie ik veel kan leren’

Thijmen Goppel maakte vorig seizoen zijn debuut in het eerste elftal van ADO Den Haag en groeide in de tweede seizoenshelft uit tot vaste waarde. De 21-jarige vleugelaanvaller, die ook als rechtsback uit de voeten kan, bereikte met de club uit de Hofstad de play-offs om Europees voetbal en hoopt die prestatie dit seizoen te evenaren. In onderstaande video legt Goppel uit dat hij nog iets minder speels moet worden en waarom Lex Immers zijn voorbeeld is.