Sturm Graz moet vrezen voor forse straf na hoofdwond bij grensrechter

Sturm Graz moet vrezen voor een flinke straf van de UEFA. Het duel met het Cypriotische AEK Larnaca moest donderdagavond een half uur worden stilgelegd, nadat de grensrechter Fredrik Klyver vanuit het publiek geraakt werd door een vol plastic beker. De assistent-scheidsrechter liep een flinke hoofdwond op, maar het duel werd uiteindelijk wel uitgespeeld.

De Oostenrijkse club, die in de tweede voorronde van de Champions League werd geëlimineerd door Ajax, kwam tijdens de onderbreking nog met een statement op de website. “Dit gedrag van een van onze fans valt niet te accepteren. Het schaadt het aanzien van het voetbal en van onze club. Fair Play staat bij ons bovenaan. Het spijt ons dat we vandaag vele voetbalfans teleurgesteld hebben”, zo liet Sturm Graz weten.

Het thuisduel met AEK Larnaca verliep voor Sturm Graz uitermate teleurstellend. Vlak na rust kwamen de Oostenrijkers op achterstand, waarna Larnaca een kwartier voor tijd de marge verdubbelde. Dat kon een fan van Sturm Graz niet verkroppen, waardoor hij besloot het flesje richting de grensrechter te gooien. De dader wilde vluchten, maar is opgepakt en de club hoopt dat hij vervolgd zal worden voor het incident. Sturm Graz verloor het duel uiteindelijk met 0-2. De winnaar van het tweeluik tussen Sturm Graz en Larnaca neemt het op tegen AS Trencín of Feyenoord.

Het is onduidelijk wat voor straf Sturm Graz kan verwachten voor het incident. Er wordt gesproken over een boete of een wedstrijd achter gesloten deuren. “Een vervelende avond, in alle opzichten. Iets waar we jaren aan gebouwd hebben, is vanavond ongedaan gemaakt. We hebben een beeld achtergelaten dat niet bij de club past”, laat voorzitter Christian Jauk weten aan de ÖRF. Ook sportief directeur Günter Kreissl reageert geschokt. “Dit voorval laat me vertwijfeld achter. Het zorgt voor enorme imagoschade, dat zal je niet beseffen.”