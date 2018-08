NEC krijgt afwijzing van competitiegenoot: ‘We zijn niet achterlijk’

Diverse clubs uit binnen- en buitenland hebben bij MVV geïnformeerd naar Jonathan Okita. De club uit Maastricht laat de vleugelaanvaller alleen bij een ‘reuzenbod’ vertrekken en wil hem niet naar een concurrent uit de Keuken Kampioen Divisie laten gaan. NEC zou een van de geïnteresseerde clubs zijn.

“We zijn niet achterlijk. We gaan niet onze concurrentie sterker maken”, zegt MVV-directeur Paul Penders in gesprek met de Limburger. Hij wil niet zeggen welke clubs interesse hebben getoond in Okita. “Het gaat echter nog niet om een concreet bod. Ze vragen zich bijvoorbeeld af of hij weer traint en ze proberen te polsen hoeveel geld wij voor hem willen hebben.”

Er onstonden afgelopen week problemen rond Okita, nadat hij zich niet langer kon motiveren om zich vol in te zetten voor MVV. De aanvaller, die nog een contract heeft tot medio 2019, trainde vervolgens een tijdje apart, maar is inmiddels weer terug bij de groep. “Wij hoeven Okita zeker niet te verkopen. Onze financiële positie is prima. We hebben het geld niet per se nodig. Hij was afgelopen seizoen onze topscorer en hij is een heel belangrijke speler voor ons team.”

Christophe Bury, zaakwaarnemer van Okita, geeft in gesprek met de Gelderlander toe dat NEC inderdaad geïnteresseerd is in zijn cliënt. Hij acht de kans op een transfer naar Nijmegen klein. “Ze hadden al interesse toen hij op proef was bij MVV. Maar hij koos toen voor MVV. Ik denk dat het nu onmogelijk is om naar NEC te gaan. Volgens mij hebben ze het budget niet om de speler te kopen.”