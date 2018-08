PSV-fans tasten in het duister bij blessure Lozano vanwege privacywet

PSV begint het komende Eredivisie-seizoen zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Het is de vraag of Hirving Lozano mee gaat doen aan de kant van de Eindhovenaren, aangezien de Mexicaanse aanvaller deze week geblesseerd uitviel tijdens de training. Door een nieuwe privacywet is het gissen naar de beschikbaarheid van Lozano.

De Mexicaans international moest dinsdag vanwege een enkelblessure de training staken. De Telegraaf stelt dat Lozano is onderzocht in het ziekenhuis en dat de conclusie luidt dat de aanvaller geen ernstige schade heeft opgelopen. De staf van PSV zal tijdens de training van vrijdag bepalen of Lozano inzetbaar is in het duel met de Domstedelingen.

PSV heeft zelf geen officiële mededelingen gedaan aangaande de fysieke gesteldheid van Lozano. Clubs mogen de ernst van blessures zelf in principe niet meer melden, want de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verbiedt clubs medische informatie te delen met de buitenwereld. Met toestemming van de speler, zoals in dit geval Lozano, is het bekendmaken van de ernst van de blessure wel toegestaan.

“Als de speler zelf aangeeft wat zijn blessure is, is er geen probleem. Als iemand van de club dat doet, is dat niet toegestaan”, zegt Barry Dopmeijer, jurist van de werkgeversorganisatie van de Federatie van Betaald Voetbal Organisaties, in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Een medewerker van de club mag een speler niet naar zijn medisch dossier vragen. En een werkgever mag niet vragen wat jij als werknemer mankeert. Het is de wettelijke plicht daaraan te voldoen.”