Mourinho gepikeerd: ‘Leugen die 1000 keer wordt herhaald nog steeds leugen’

José Mourinho zou volgens verschillende Engelse media graag een centrale verdediger hebben verwelkomd afgelopen transferwindow, waarbij de namen van Diego Godin, Harry Maguire, Jérôme Boateng en Yerry Mina de revue passeerden. De manager van Manchester United zegt tevreden te zijn over de spelersgroep die hij tot zijn beschikking heeft.

Gevraagd of de selectie van United goed genoeg is om een kans te maken op de landstitel, antwoordt Mourinho: “Ik houd van mijn spelers en ik houd ervan om met ze te werken. Een leugen die duizend keer wordt herhaald, is nog steeds een leugen. Maar de waarneming van de mensen is dat het klopt. Maar het blijft een leugen”, wordt de Portugees geciteerd door Sky Sports.

“Dus als je duizend keer herhaalt dat mijn relatie met mijn spelers niet goed is, is dat een leugen die duizend keer herhaald is. Maar, nogmaals, de waarneming van de mensen kan anders zijn. Maar ik houd van deze groep en deze spelers. Ik heb genoten van afgelopen seizoen, waarbij we de beste positie innamen in de afgelopen vijf of zes jaar. Ik weet welke woorden jullie van mij willen horen.”

“Pas eind november of begin december zie je welke ploegen kandidaat zijn om de Premier League te winnen. Op dit moment zijn woorden niet belangrijk”, aldus Mourinho, die onlangs Paul Pogba weer mocht verwelkomen bij de selectie. “Hij heeft geweldig gewerkt de afgelopen dagen, hij is een van de spelers met wie ik nog moet spreken over zijn fysieke en mentale fitheid. Dat geldt ook voor Ashley Young, Marouane Fellaini, Jesse Lingard.” Vrijdagavond neemt United het in de seizoensouverture van de Premier League op tegen Leicester City.