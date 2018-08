Fans Tottenham eisen verklaring: Pochettino ‘niet bezorgd, maar juist blij’

Vrijwel elke club in de Premier League heeft tientallen miljoenen euro's gespendeerd de afgelopen weken om de selectie klaar te stomen voor aankomend seizoen. Tottenham Hotspur heeft echter geen enkele aankoop gedaan. Manager Mauricio Pochettino zegt dat zijn club goed uit de transferwindow is gekomen, maar de fans van de Londenaren eisen een verklaring voor het gebrek aan beweging bij Tottenham op de transfermarkt.

"Ik ben niet bezorgd, ik ben niet verdrietig. Ik ben juist blij", zegt de Argentijn in gesprek met verschillende Engelse media, waaronder de BBC. Pochettino wijst onder meer op het langere verblijf van Harry Kane. "We hebben een sterke selectie met zeer goede spelers. Het is niet makkelijk om spelers te halen die een verbetering zijn. Natuurlijk wilden we geen spelers verkopen en met 25 spelers in de selectie is het lastig om er nog wat bij te voegen."

"Spelers die wij willen halen, zijn van het niveau Real Madrid en Manchester United en Manchester City. Als je geen spelers kunt halen die iets toevoegen, dan is het belangrijkste om vast te houden aan je beste spelers. En ik vind dat de club een pluim verdient door de beste speler en de manager te behouden", aldus Pochettino, die naar verluidt nog wel graag had gezien dat Jack Grealish van Aston Villa was gestrikt.

Het Tottenham Supporters' Trust eist een 'volledige en geloofwaardige' verklaring van de clubleiding aangaande het transferbeleid. "Ons is verteld dat de club geen spelers hoeft te halen, omdat men zich meer richt op het ontwikkelen van eigen jeugd. Vier van de grootste talenten hebben de club deze zomer echter verlaten (Reo Griffiths, Anton Walkes, Keanan Bennetts en Noni Madueke, red.). (…) Van al het mooie voetbal dat we hebben gezien de afgelopen jaren, zijn er geen prijzen die dat weerspiegelen."