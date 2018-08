‘Zaakwaarnemers Modric dienen vandaag formeel transferverzoek in’

De transfersoap rondom Luka Modric nadert zijn hoogtepunt. Spaanse media melden dat vandaag een onderhoud tussen Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez en het management van de middenvelder op het programma staat. De zaakwaarnemers zullen naar verwachting een formeel transferverzoek indienen, al zal de Champions League-winnaar zijn standpunt hoe dan ook niet veranderen en clubs op de transferclausule van 750 miljoen euro wijzen.

Pérez is ervan overtuigd dat Modric niet voor medio 2020 de gelederen van Real Madrid zal verlaten en is daarnaast van zins om de Kroatisch international een salarisverhoging aan te bieden. Het is onduidelijk of hij daarmee het voorstel van het geïnteresseerde Internazionale kan evenaren: tien miljoen euro tot medio 2020 én nog eens twee seizoenen in dienst van zusterclub Jiangsu Suning uit China tegen dezelfde financiële vergoeding.

Inter kan geen fikse transfersom op tafel leggen en Real Madrid zal hoe dan ook geen verhuur met een verplichte optie tot koop accepteren. Volgens AS heeft de Serie A-club zich nog niet officieel gemeld bij Real Madrid, al kan daar na vandaag nog verandering in komen. De sportkrant verzekert ook dat Modric bereid is om naar Real te luisteren en veel ervoor voelt om te blijven als hij daadwerkelijk een salarisverhoging krijgt.

Modric staat nu voor 6,5 miljoen euro per jaar op de loonlijst van Real Madrid en zou na een salarisverhoging op gelijke hoogte met spelers als Karim Benzema en Sergio Ramos komen te staan. De aanvoerder van het nationale elftal van Kroatië speelde eerder jarenlang voor Dinamo Zagreb en Tottenham Hotspur.