Kranten halen fors uit: ‘Een wanvertoning van Feyenoord’

Feyenoord lijkt een langer verblijf in Europa nu al uit het hoofd te kunnen zetten. De Rotterdammers leverden donderdag in de derde voorronde van de Europa League een wanprestatie tegen het Slowaakse AS Trencín: 4-0. De grote ochtendkranten zijn daags na het debacle in Zilina hard voor Feyenoord. Het Algemeen Dagblad spreekt van ‘een wanvertoning’ en noemt de vernedering 'beschamend' en 'Nederland-onwaardig'.

De Telegraaf gaat er niet minder hard in. “Feyenoord voor schut in Slowakije”. De kop boven het wedstrijdverslag is kort maar duidelijk “Europese afgang.” Volgens de krant is het probleem groter dan Feyenoord alleen. “Een jaar geleden werd PSV uit de voorronde geknald door een subtopper uit Kroatië, nu heeft een bescheiden clubje uit Slowakije Feyenoord in het ravijn gesmeten: 4-0. AZ is al uitgeschakeld voordat de competitie begint.”

'Lamlendig Feyenoord laat zich slachten in Slowakije' en 'Het elftal van Van Bronckhorst zette zich voor schut in het warme Zilina’, valt in Trouw te lezen, terwijl de Volkskrant termen als 'Pijnlijke afgang Feyenoord' en 'een onthutsend slecht spelende ploeg’ hanteert. De slechte resultaten van de Nederlandse clubs afgelopen week in de Europese toernooien hebben negatieve gevolgen voor de UEFA-ranking, zo meldt Voetbal International vrijdag.

Ook Vitesse verloor donderdag in de Europa League, met 0-1 van FC Basel, terwijl Ajax in de Champions League een zeker lijkende overwinning verspeelde tegen Standard Luik (2-2). Nederland is inmiddels plek twaalf kwijtgeraakt aan Denemarken, terwijl het veroveren van de elfde stek juist het doel van dit seizoen zou moeten zijn. In totaal pakte Nederland in dit prille seizoen één punt, Oostenrijk staat op 0,6 punt, terwijl de Denen al op 2,75 punten staan.

De landen die na dit Europese seizoen de top tien vormen, mogen in het seizoen 2020/21 minimaal één club afvaardigen aan de Champions League. De kampioen van de nummer elf stroomt zeer waarschijnlijk ook rechtstreeks door naar het miljardenbal, maar alleen als de CL-winnaar zich ook via de eigen competitie heeft gekwalificeerd voor het toernooi.