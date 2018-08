‘Ik kon naar Rusland en China, maar die clubs heeft hij meteen afgewezen’

Voor Ryan Thomas leek een transfer in de maak. De 23-jarige middenvelder lijkt echter ook na 31 augustus aan zijn alweer zesde Eredivisie-seizoen voor de Overijsselse club bezig te zullen zijn en stelt zichzelf daarom nieuwe doelen. “Ik moet vaker doen wat ik vroeger in de achtertuin deed: lekker dribbelen en zelf schieten”, verwijst de Nieuw-Zeelander naar zijn gebrekkige doelpuntenproductie van afgelopen seizoen: één treffer.

“Naast het spel snel verplaatsen, is het tijd om egoïstischer te worden en meer te scoren. Ik schiet vaak niet zelf, omdat ik aan het team denk. Dat moet eruit. Ik mik niet op een aantal, want dan ga ik misschien forceren. Dit onderdeel moet gewoon beter om mijn spel op de next level te krijgen”, oordeelt Thomas in gesprek met het Algemeen Dagblad. Het gebrek aan doelpunten zou voor clubs een reden kunnen zijn om de belangstelling voor Thomas uiteindelijk toch niet te concretiseren.

“Dat zou kunnen. Clubs kijken misschien eerst naar rendement, omdat ze misschien een middenvelder willen die vijf tot tien goals meebrengt. Ze kijken niet meteen naar het aantal intercepties of de passzuiverheid. Misschien schakelen ze daarom door.” Thomas wilde per se dat zijn zaakwaarnemer alleen moest bellen als hij ergens kon tekenen. Een telefoontje bleef uit. “Hij appt wel hoe het gaat en zo, maar verder niet. Hij weet welke clubs ik zie zitten. Ik kon naar Rusland en China, maar die clubs heeft hij meteen afgewezen. Als ik een stap maak, is dat niet voor geld. Ik maak alleen een transfer voor het voetbal."

Thomas weet niet of PEC een te hoge vraagprijs hanteert na de contractverlenging van vorig jaar, tot medio 2019. “Ik heb nog een contract voor één jaar, dus clubs willen niet te veel betalen. Dat snap ik wel. PEC heeft het recht om een mooie som aan mij te verdienen. Dat wil ik zelf ook, na alles wat ze bij PEC voor me gedaan hebben. Als het niet zover komt, is dat ongelukkig voor iedereen.”