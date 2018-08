‘Dat is iets dat Ten Hag er bij Tadic zeker nog in moet krijgen’

Voetbalzone presenteert samen met de collega's van Opta een gloednieuw seizoen van 'Feiten op Tafel'. Daarin zal ook dit jaar weer een bijdrage worden geleverd aan actuele discussies uit de voetballerij aan de hand van feiten en cijfers. In deze eerste aflevering schuift analist Joris van den Ban aan om de cijfers van kersverse Ajacied Dusan Tadic onder de loep te nemen. Is de nieuwe aanwinst van de Amsterdammers direct de grootste kanshebber voor de titel 'Speler van het Jaar' in de Eredivisie?