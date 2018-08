‘Je bent toch weggegaan bij Feyenoord, dan voelt dat toch als revanche’

Joey Sleegers moest enkele jaren geleden noodgedwongen vertrekken bij Feyenoord. Donderdagavond tikte de middenvelder met zijn medespelers van AS Trencin de Rotterdammers van de mat: 4-0. “Je bent toch weggegaan bij de club, dan voelt dat toch een beetje als revanche”, gaf Sleegers eerlijk toe tegen FOX Sports.

“Je zag dat ik een beetje op zoek was naar een doelpunt. 4-0 is positief”, erkende de middenvelder, die zag hoe Feyenoord onder de ondergrens zakte. “Feyenoord had totaal geen creativiteit en een speler die het verschil kon maken. Dat is mooi voor ons.” Voor AS Trencin lijkt de return in Rotterdam een formaliteit. “Maar je weet dat het De Kuip is. Als Feyenoord snel een goal maakt, kan het nog gek lopen. 4-0 hoor je niet meer weg te geven.”

“We weten wat we kunnen, maar dat het zo uitpakt is ongelooflijk. Ik weet niet of Feyenoord ons onderschat heeft.” Sleegers kent geen medelijden met Feyenoord. “Ik speel op dit moment voor Trencín en als je dan met 4-0 wint op zo'n podium, is dit de mooiste dag in mijn leven.”

Feyenoord stond al na rust met 3-0 achter, mede door twee kolossale blunders achterin. Na rust liep de Slowaakse ploeg van de Nederlander Ricardo Moniz zelfs uit naar 4-0. De return wordt volgende week donderdag om 20.30 uur gespeeld. De winnaar treft in de volgende ronde Sturm Graz of AEK Larnaca.