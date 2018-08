Van Wolfswinkel pijnigt Vitesse: ‘Ik kon deze kans echt niet missen’

Voor Ricky van Wolfswinkel was het duel met Vitesse een weerzien met zijn oude club. FC Basel ging er in extremis met de zege vandoor en het was uitgerekend Van Wolfswinkel die het enige doelpunt van de wedstrijd maakte: 0-1. De spits die Vitesse vorig jaar naar de bekerwinst schoot, is zodoende nu de boeman in Arnhem. “Maar ik kon deze kans echt niet missen, ik had er al een gemist. Straks wisselt de trainer mij”, grapte hij.

Het was niet de leukste goal die hij ooit heeft gemaakt, zo gaf hij na afloop toe. “Dit is pijnlijk voor Vitesse en ook gedeeltelijk pijnlijk voor mij. Maar ik ben een prof, dus moet ook blij zijn met de drie punten in een uitwedstrijd”, benadrukte Van Wolfswinkel in gesprek met Omroep Gelderland. Hij wilde geen 'sorry' zeggen tegen de Arnhemse fans. “Maar ze weten echt wel hoe ik erover denk. Ik wens Vitesse het allerbeste, maar ik wil ook Europese wedstrijden spelen en doe gewoon mijn ding.”

Maikel van der Werff deed geen moeite zijn teleurstelling te verbergen. “Zuurder dan dit kan niet. We zeiden nog zo tegen elkaar dat we scherp moesten blijven. Na een ingooi ligt die bal er na een paar seconden in. Dat mag natuurlijk niet”, klonk de aanvoerder na afloop boos tegen FOX Sports. “Op de een of andere manier geven we ruimte weg.”

Leonid Slutsky was zeer boos na de late tegentreffer. “Ik ben zeer teleurgesteld, zeker omdat het doelpunt zo laat valt. Ik was heel boos, want we controleerden de wedstrijd en waren de betere ploeg. We kregen veel grote kansen, maar misschien hebben we geen killer in dit team. Je moet gewoon scoren als je zoveel kansen krijgt. “0-1 is een heel slecht resultaat voor ons, maar er is nog niets beslist.”

“We zullen kansen krijgen en als we heel snel de 0-1 maken daar, kan het nog gebeuren voor ons”, stelde de oefenmeester van Vitesse. “Vandaag speelden we thuis en wilden we misschien wel te graag winnen. We hadden de 0-0 over de streep moeten trekken. Ik hoop dat we alsnog doorgaan na de tweede wedstrijd.”