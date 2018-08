Toornstra: ‘Paris Saint-Germain - Barcelona was twee jaar geleden ook 4-0’

Feyenoord lijkt een langer verblijf in Europa nu al uit het hoofd te kunnen zetten. De Rotterdammers leverden donderdag in de derde voorronde van de Europa League een wanprestatie tegen het Slowaakse AS Trencín: 4-0. De ploeg van coach Giovanni van Bronckhorst keek bij rust al tegen een 3-0-achterstand aan, door twee treffers van Antonio Mance en een van Azango Elayo. Na rust was Mance voor de derde keer trefzeker.

“Dit kan gewoon echt niet”, vertelde Jens Toornstra in gesprek met RTV Rijnmond. Toch sprak de middenvelder hoop uit. “Paris Saint-Germain - Barcelona was twee jaar geleden ook 4-0.” Hij vond het lastig om een oorzaak te vinden voor het belabberde spel van Feyenoord in Slowakije. ''We kwamen het veld op met hele andere ideeën. Het lag niet alleen aan de verdediging, aanvallend was het ook te slap.”

“We weten dat we de laatste jaren niemand mogen onderschatten”, vervolgde Toornstra. “Het was een gebrek aan scherpte.” De bekerwinnaar speelt volgende week donderdag in De Kuip de return. De aftrap is dan om 20.30 uur. De winnaar van het tweeluik treft het Oostenrijkse Sturm Graz of het Cypriotische AEK Larnaca in de laatste voorronde.

“Iedereen was Feyenoord onwaardig, een wanprestatie”, vertelde Jordy Clasie aan FOX Sport. “We gaan hier zeker over zitten, want dit kan natuurlijk niet. Je speelt Europees voetbal, zo moet je dat ook beleven. Als je ziet hoe we beginnen… we liepen meteen achter de feiten aan. We wisten dat ze zo zouden gaan spelen, dat ze meteen druk zouden zetten.”

“Dat hebben ze ook aangekondigd. Maar dan verliezen we vanaf de eerste minuut alle duels.” Clasie kreeg de vraag of Feyenoord dit nog kan rechttrekken. “Het klinkt nu dom, maar in het voetbal is alles mogelijk. Wat moet ik dan zeggen? Dat we ermee stoppen?”