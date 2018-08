Feyenoord krijgt veeg uit de pan: ‘Iedereen heeft de boel in de steek gelaten’

Feyenoord sloeg donderdagavond een modderfiguur door in de eerste Europese wedstrijd van het seizoen met 4-0 onderuit te gaan tegen AS Trencín. Rob Jacobs heeft geen goed woord over voor de prestatie van de Rotterdammers en is van mening dat de spelers de kosten van de meegereisde supporters moeten vergoeden.

“Iedereen heeft de boel in de steek gelaten. Ik heb nog de meeste medelijden met die gasten die er allemaal waren. Het zijn allemaal miljonairs die bij Feyenoord lopen. Geef ze hun reiskosten terug. Die hebben niet een keer het Feyenoord-lied eruit kunnen gooien, want dan stonden ze voor lul. Feyenoord heeft zich zó snel verkocht. Dit is niet normaal”, zegt Jacobs in gesprek met RTV Rijnmond. De oud-trainer vond Feyenoord in verdedigend opzicht erg zwak.

“Sven van Beek gaat naar de zijlijn en laat hem gewoon een voorzet geven. En Jan-Arie van der Heijden zit ook met zijn gedachten bij zijn vrouw, want die krijgt een kindje. Die heeft al zijn krachten verspeeld. Het is niet te geloven. Het was niet om aan te zien”, benadrukt de Rotterdammer, die niet bang is dat er de nodige spelers vertrekken als Feyenoord wordt geëlimineerd in de Europa League. “Wie wil die spelers hebben dan? Schei uit!”

“Feyenoord heeft niet van Juventus of van Manchester City verloren, maar van de nummer vijf van Slowakije. Die spits (Antonio Mance, red.) heeft er drie gemaakt..Hij heeft er een gemaakt, daarna mag hij nooit meer aan de bal komen. Dan moet je bovenop hem zitten. De man kan drie goals maken. Het is niet te geloven”, concludeert Jacobs. Hij gelooft niet dat Feyenoord de boel nog kan omdraaien in de return. “Of je moet binnen tien minuten twee goals maken, zodat ze in de war raken. Maar in principe is dat niet te doen.”